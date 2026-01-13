Weretilneck se reunió con las agencias de turismo para analizar y fortalecer la temporada en El Bolsón

El gobernador de Río Negro participó de un encuentro de trabajo junto a la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR) y la Agencia de Turismo de El Bolsón, donde se avanzó en la coordinación de acciones de promoción y en el análisis del desarrollo de la temporada turística.

En el marco del avance de la temporada, se realizó una reunión de trabajo destinada a coordinar acciones conjuntas de promoción turística del destino El Bolsón, con la participación del gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, autoridades provinciales y referentes del sector turístico local.

El encuentro fue encabezado por el director de ATUR, Diego Piquín, y contó con la presencia de integrantes de la Agencia de Turismo de El Bolsón, junto a representantes del sector público y privado, fortaleciendo una agenda de trabajo articulada para el desarrollo del turismo en la región.





Trabajo conjunto entre el sector público y privado

De la reunión participaron Bruno Hellriegel, promotor turístico en la zona de El Bolsón–El Manso; representantes de la Cámara de Turismo de El Bolsón; AAVyTUBA; y el secretario de Producción y Empleo de la Municipalidad de El Bolsón, consolidando un espacio de diálogo amplio y representativo del entramado turístico local.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación de estrategias de promoción conjunta, con el objetivo de posicionar a El Bolsón como destino turístico, potenciar su visibilidad a nivel provincial y regional, y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad.

Análisis de la temporada y proyección del destino

Desde la Agencia de Turismo de El Bolsón se remarcó la importancia de este tipo de instancias, que permiten coordinar acciones, consolidar una agenda común y reforzar el trabajo colaborativo entre los distintos actores vinculados al turismo.

“Estos espacios de diálogo son fundamentales para seguir fortaleciendo el destino y acompañar el desarrollo de la actividad turística local”, señalaron desde la agencia.

Finalmente, las autoridades locales expresaron su satisfacción por la visita del gobernador Alberto Weretilneck, del intendente de El Bolsón y del ministro de Desarrollo Económico y Productivo, destacando el acompañamiento provincial en un momento clave para el análisis y la proyección de la temporada turística en la Comarca Andina.