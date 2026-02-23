Balance positivo de seguridad en la Fiesta Nacional del Lúpulo: pocos hechos delictivos y un amplio operativo policial



Con un amplio operativo de prevención y un balance general positivo, la 48ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo se desarrolló con normalidad en la localidad, a pesar de la gran concurrencia de público durante los cuatro días del evento. Así lo confirmó el subcomisario Víctor Escobar, quien brindó un detallado informe sobre los hechos registrados durante el fin de semana.





Uno de los episodios más llamativos ocurrió el domingo por la mañana, cuando un hombre de 35 años, se presentó en sede policial para denunciar la supuesta sustracción de su teléfono celular en una feria . De manera casi simultánea, un feriante de nacionalidad peruana alertó a la policía sobre un intento de robo de prendas en su puesto. Tras las averiguaciones correspondientes y la toma de testimonios, se determinó que ambas situaciones estaban vinculadas: el denunciante había intentado sustraer mercadería de la feria, sin lograrlo, y en ese contexto se le cayó su teléfono celular, el cual fue posteriormente hallado en el lugar. Al corroborar sus datos en los sistemas policiales, se estableció que el individuo registraba un pedido de captura vigente emitido por la justicia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, por una causa de lesiones leves y amenazas, situación que fue informada de inmediato a las autoridades judiciales intervinientes.

Otro procedimiento relevante se concretó el domingo por la noche, alrededor de las 21 horas, cuando personal de la brigada motorizada, que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de calle Perito Moreno, detectó a un motociclista realizando maniobras indebidas. Al identificar al conductor y verificar los números de chasis y motor, se constató que la motocicleta, una Maverick de 110 centímetros cúbicos, tenía un pedido de secuestro activo desde el año 2013, requerido por la Comisaría 28 de San Carlos de Bariloche. El joven, de 18 años, fue detenido por el delito de encubrimiento y, tras la recepción de sus antecedentes, recuperó la libertad.





Más allá de estos hechos puntuales, Escobar destacó que el desarrollo general del fin de semana fue tranquilo y satisfactorio desde el punto de vista de la seguridad. Para el evento se desplegó un operativo de gran magnitud que incluyó personal de la Comisaría 12, la Comisaría de la Familia, Seguridad Vial, Brigada Motorizada, Patrulla Montaña, efectivos del COER de Bariloche que colaboraron jueves y viernes, brigada motorizada de Bariloche, afectando cinco móviles y una importante cantidad de recurso humano.

Dentro del predio ferial se registraron algunas intervenciones menores, como la asistencia del personal de salud pública a una persona que sufrió un ataque de epilepsia, además de algunas peleas aisladas que fueron controladas de manera inmediata. El comisario resaltó especialmente la efectividad del sistema de monitoreo implementado para la fiesta, con alrededor de diez cámaras, incluidos cuatro domos de gran alcance dentro del predio y otros dispositivos en la periferia. Gracias a este sistema, se logró detectar en tiempo real situaciones de agresión y actuar con rapidez. En uno de los casos, una persona intentó agredir a otra con un arma blanca en las inmediaciones de la salida del predio; la situación fue advertida por las cámaras, informada al personal del COER y resuelta sin que se produjeran lesionados.

Finalmente, Escobar subrayó el trabajo coordinado con el área de tránsito municipal y los controles en los accesos, destinados a evitar el ingreso de personas armadas. Según el balance oficial, no se registraron hechos de gravedad ni situaciones de riesgo mayores, lo que permitió que la fiesta se desarrollara con normalidad y sin incidentes relevantes, pese a la masiva concurrencia de vecinos y visitantes.