Balance positivo y fuerte impacto económico de la 48° Fiesta Nacional del Lúpulo



El intendente de Bruno Pogliano realizó un balance positivo de la Fiesta Nacional del Lúpulo, destacando su impacto turístico, económico y social tanto en El Bolsón como en toda la Comarca Andina.





La edición 48 convocó a más de 100.000 personas durante sus cuatro noches, con niveles de ocupación turística plena, predio colmado y un clima familiar, sin incidentes, gracias a un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad, salud y organizaciones locales.





En términos económicos, la fiesta generó ingresos superiores a los $504 millones, con egresos estimados en $423 millones, arrojando un saldo positivo preliminar cercano a los $70 millones. El evento fue autofinanciado, sin costo para los contribuyentes, y produjo un derrame económico estimado en más de $2.000 millones en la localidad y la región.





Pogliano resaltó “el trabajo del equipo municipal, que en menos de tres semanas organizó el Centenario de la ciudad y la Fiesta del Lúpulo”, y valoró “el acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck, quien priorizó su presencia en El Bolsón durante la celebración”.





En la conferencia de prensa, el secretario de Coordinación de Gobierno, Nicolás Ditschensky, acompañó al intendente de El Bolsón que confirmó que el premio mayor del bingo un terreno escriturado, junto con una de las líneas, quedaron en manos de vecinos de Villegas. Además, destacó que esta edición alcanzó un récord en la venta de cartones, consolidando el éxito de la propuesta.





La Fiesta Nacional del Lúpulo volvió a consolidarse como la fiesta popular más grande de Río Negro, reafirmando su rol estratégico en la identidad, el empleo y el desarrollo local.