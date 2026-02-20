Brigadistas del SPLIF se capacitan en traslado aéreo en montaña

La actividad comenzó con una instancia teórica, en la que se abordaron los protocolos de seguridad, los procedimientos de embarque y desembarque en zonas no preparadas, el comportamiento dentro de la aeronave, la comunicación con la tripulación y los criterios para la selección de puntos seguros de aterrizaje en altura.





Posteriormente, se desarrolló una práctica real en terreno, con el traslado del personal hacia la zona alta de montaña, simulando una inserción operativa en un escenario de incendio. Durante esta etapa se trabajaron maniobras de aproximación, descenso ordenado, armado rápido del equipo y coordinación entre pilotos y brigadistas.

Este tipo de entrenamiento permite contar con personal altamente capacitado, optimizar los tiempos de despliegue y elevar significativamente los estándares de seguridad en cada intervención.





Con estas acciones, se continúa consolidando un modelo de trabajo basado en la capacitación permanente, la prevención y el compromiso con la protección de las personas y el ambiente.

Más de 40 brigadistas del SPLIF participaron de una jornada intensiva de capacitación en operación y traslado aéreo hacia zonas de incendio en sectores de montaña, utilizando el helicóptero contratado por el Gobierno de Río Negro para fortalecer las tareas de prevención y respuesta en terrenos complejos.Para los trabajos en terreno se utilizó el helicóptero recientemente contratado por el Gobierno de Río Negro, aeronave única en su tipo, con capacidad de traslado de entre 17 y 19 pasajeros, además de la tripulación, y capacidad de descarga de 4.000 litros de agua.“La profesionalización del trabajo en tierra es clave para garantizar operaciones aéreas más seguras y efectivas. Este tipo de entrenamientos fortalece todo el sistema y nos permite estar mejor preparados que nunca para enfrentar incendios en terrenos complejos”, destacó el Coordinador de operaciones aéreas del SPLIF, Gustavo Artacho.