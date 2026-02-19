Del 23 al 27 se abonará la zona desfavorable a retirados y pensionados

La medida forma parte de un rumbo claro: una provincia ordenada, que planifica, que cuida sus recursos y que responde con hechos en el área de seguridad. Reconocer a quienes dedicaron su vida a proteger a las y los rionegrinos es una decisión de la gestión del Gobernador Alberto Weretilneck.





El cronograma se organiza por edades, de la siguiente forma:

• Lunes 23: cobrarán las personas entre 76 y 79, y mayores de 80 años.

• Martes 24: cobrarán las personas entre 71 y 75 años.

• Miércoles 25: cobrarán las personas entre 66 y 70 años.

• Jueves 26: cobrarán las personas entre 61 y 65 años.

• Viernes 27: cobrarán las personas de hasta 60 años.





Con decisiones concretas y cuentas ordenadas, la Provincia demuestra un rumbo que se sostiene con hechos. Cumplir con quienes dedicaron su vida a la seguridad es parte de una gestión que defiende los recursos de Río Negro, prioriza a su gente y consolida un Estado presente, previsible y responsable.

Del lunes 23 al viernes 27 de este mes, el Gobierno Provincial abonará una nueva cuota de la reparación histórica por zona desfavorable a 3.122 policías retirados y pensionados, destinando $1.448 millones a este reconocimiento.