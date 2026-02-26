El Gobierno de Río Negro abre el diálogo para actualizar la coparticipación

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó en Viedma la primera reunión de trabajo con intendentes y equipos técnicos para iniciar el proceso de actualización de los índices de coparticipación y regalías, en base a los datos del Censo 2022. La decisión es abrir el diálogo, transparentar la información y construir consensos que reflejen la realidad actual de cada municipio.

“Esta no va a ser una decisión unilateral del Gobierno Provincial. No venimos a imponer nada. Venimos a fundamentar por qué es necesario actualizar los índices y a iniciar un camino de trabajo conjunto”, afirmó el Gobernador al dar apertura al encuentro. Remarcó que el objetivo es abordar el tema con buena fe, transparencia y criterios estrictamente técnicos.

Un esquema con más de 30 años de desactualización

Actualmente, el 40% del índice de coparticipación se distribuye según datos poblacionales de 1991; otro 40% se basa en recaudaciones de 1987, 1988 y 1989; y el 20% restante se reparte en partes iguales. En el caso de las regalías, los parámetros vigentes corresponden a 2004. Es decir, se están distribuyendo recursos con indicadores demográficos y económicos que no reflejan la realidad productiva, social y territorial de la provincia.

Frente a este escenario, el Gobierno Provincial planteó la necesidad de actualizar los componentes establecidos por la Ley 1946, incorporando los datos poblacionales del Censo 2022 y criterios objetivos que den mayor equidad al sistema.

Proceso participativo y federal

Durante la jornada, el Ministerio de Hacienda, Gabriel Sánchez, presentó un informe técnico detallado sobre el esquema actual y los impactos preliminares de una eventual actualización. A partir de ahora, se conformarán mesas técnicas con representantes municipales, equipos provinciales y participación legislativa para analizar alternativas y avanzar en una propuesta consensuada.

El Gobernador Weretilneck fue enfático: “Es un debate complejo, pero necesario. Si no lo abordamos con seriedad y diálogo, podemos generar tensiones innecesarias entre comunidades. Y eso no le conviene a nadie”.

En un contexto nacional de caída de la recaudación y retracción de la actividad económica, Río Negro sostiene el orden fiscal y la previsibilidad institucional. La actualización de los índices se enmarca en esa misma lógica: fortalecer un federalismo interno equilibrado, con reglas claras y datos actualizados.

Participaron del encuentro intendentes y representantes de los 39 municipios rionegrinos, junto a autoridades del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, el Ministerio de Hacienda, la Agencia de Recaudación Tributaria y la Legislatura provincial.

La Provincia inicia así un proceso transparente, técnico y participativo para modernizar su esquema de distribución de recursos, reafirmando que el rumbo se construye con diálogo, responsabilidad y una mirada provincial por encima de cualquier interés sectorial.

Acompañaron al Gobernador el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos; el Ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; la Contadora General, Nancy Pico; la Secretaria de Hacienda, Presupuesto y Financiamiento Público, Natalia Crociati; la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; el Subsecretario de Municipios, Néstor Ayuelef; y el Subdirector Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Rodrigo Emanuel Tobares.

Participaron intendentes y sus equipos técnicos: Walter Cortés (San Carlos de Bariloche), Duilio Minieri (Río Colorado), Miguel Cuminao (Ñorquinco), Mabel Yauhar (Los Menucos), Miguel Evans (Guardia Mitre), Lucas González (Chichinales), Silvana Penilla (Ingeniero Huergo), Gustavo Amati (Fernández Oro), Hugo Cobarrubia (Dina Huapi), Diego Agüero (Coronel Belisle), Raúl Hermosilla (Comallo), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Claudia Montanaro (Cervantes), Marcos Castro (Viedma), Daniel Hernández (Campo Grande), Marcelo Román (Allen), Daniela Salzotto (Catriel), Albino Garrone (General Enrique Godoy), Diego Ramello (Choele Choel), Rodrigo Buteler (Cipolletti), Gustavo Sepúlveda (Chimpay), Bruno Pogliano (El Bolsón), Horacio Zúñiga (Barda del Medio), Víctor Hugo Mansilla (Darwin), Héctor Leineker (General Conesa), José Mellado (Ingeniero Jacobacci), Sergio Hernández (Lamarque), Silvana Pérez (Maquinchao), Daniela Cornejo (Pilcaniyeu), Marta Ignacio (Sierra Colorada), Adrián Casadei (San Antonio Oeste), Nelson Quinteros (Ramos Mexía), Roxana Fernández (Sierra Grande), Luis Albrieu (Villa Regina), Miguel Petricio (Mainqué), Yamila Direne (Valcheta); junto al Secretario de Hacienda de General Roca, Pablo Rolo, en representación de ese Municipio.







