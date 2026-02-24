El Hoyo: Comenzó el curso "Sabores y Saberes"

Noticias Del Bolson febrero 24, 2026


Con cupo lleno, empezó la capacitación gratuita sobre Buenas Prácticas de Manufactura donde 15 participantes aprenderán sobre la elaboración de conservas,  encurtidos, salsas, mermeladas y cremogenados, generado por la municipalidad de El Hoyo.

El curso se desarrollará en 6 sábados, de 8:30 a 13:30 hs., en el Sum de Currumahuida, a cargo de la Lic. Claudia López. 

Es parte de un programa productivo local, que ya entregó 300 kits de semillas para cultivar hortalizas, tanto a cielo abierto como en invernaderos











