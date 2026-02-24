Emergencia hídrica: refuerzan abastecimiento en comisiones de fomento

La actividad se desarrolló como parte de este Plan, una política articulada entre el DPA, Aguas Rionegrinas (ARSA) y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento, que busca fortalecer los sistemas de provisión, priorizando el consumo humano y la continuidad del servicio en un escenario de escasez hídrica.





Durante la jornada se inspeccionaron los sistemas de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua potable. Además, se mantuvieron reuniones de trabajo con comisionados y equipos locales para evaluar el funcionamiento operativo y anticipar posibles contingencias.





“El acompañamiento territorial es fundamental en una situación de emergencia hídrica. Evaluamos cada sistema para prevenir dificultades y trabajar coordinadamente con los gobiernos locales”, señaló Renda.

La evaluación técnica confirmó que las cuatro localidades presentan un funcionamiento normal de sus sistemas, sin registrar situaciones de urgencia ni riesgos inmediatos. No obstante, se relevaron propuestas de mejora preventiva, como el fortalecimiento del almacenamiento domiciliario mediante la incorporación de tanques de reserva y la evaluación de equipamiento de respaldo en sistemas de bombeo.





Desde el DPA destacaron que la planificación estratégica y el trabajo conjunto con ARSA y la Subsecretaría permiten optimizar recursos, ordenar prioridades y garantizar una infraestructura más resiliente frente a la actual emergencia hídrica.

Con estas acciones, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de proteger este recurso fundamental, acompañar a cada comunidad y asegurar el acceso al agua potable como derecho esencial, incluso en contextos de escasez hídrica.

