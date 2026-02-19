Evacuaciones y diversos operativos en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa sobre diversas intervenciones que se realizaron estos últimos días.





En el día de ayer se llevó adelante un amplio operativo de evacuación de una visitante que se encontraba realizando la travesía a Cinco Lagunas y que durante el recorrido comenzó a sentir un fuerte dolor en una de sus piernas que le impidió continuar avanzando por sus propios medios. La mujer de 48 años, oriunda de Plottier, quedó en el Refugio de Laguna Negra, y ante esta situación, se montó un operativo del que participaron 17 brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) y cuatro integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales en Montaña de Gendarmería Nacional.





La evacuación se desarrolló a lo largo de toda la jornada, trasladando a la persona mediante camilla —utilizada en algunos tramos con sistema de ruedas y en otros llevada a hombro— debido a las características del terreno, con sectores de gran pendiente y dificultad técnica.





Finalmente, la visitante fue evacuada hacia Colonia Suiza, donde fue asistida por un médico y se reencontró con su familia.

Desde la institución se destaca la magnitud de este tipo de operativos, que implican la movilización de una importante cantidad de personal para asistir a una sola persona, dado que se trata de senderos de larga distancia, con exigencia física considerable y condiciones de terreno complejas.





Por otra parte, se continúa cooperando en la búsqueda de un individuo extraviado en la zona de Confluencia, participan personal del ICE de Traful, y guardaparques de Traful y de La Lipela. En la zona se realiza un amplio despliegue con el helicóptero y drones de la Provincia de Neuquén, junto a la policía de NQN, la brigada de canes y criminalística, la gente de fauna de NQN y el grupo de Búsqueda y Rescate de Villa la Angostura. El hecho se encuentra en manos de la justicia de Neuquén.





También se intervino en averiguaciones de paradero, en la atención de visitantes descompensados y desorientados en distintos sectores del parque, y en la búsqueda de niños, niñas y jóvenes extraviados en áreas como Cerro Ventana y Cascada de los Alerces.





El Parque Nacional Nahuel Huapi recuerda la importancia de realizar el registro de trekking, informarse previamente sobre el estado de los senderos y condiciones climáticas, y planificar las salidas con el equipamiento adecuado, priorizando siempre la seguridad.

Asimismo, se realizó otra evacuación en la zona de Ñivinco, de una mujer con esguince de tobillo severo. El procedimiento se llevó a cabo con una camilla y participaron guardaparques y brigadistas de la Zona Noroeste, y los guardaparques de Villarino y Falkner, junto con la colaboración de personal de bomberos de Villa la Angostura.