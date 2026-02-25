Exigen certificado de vacunación para el ingreso escolar y avanzan con la campaña antigripal en El Bolsón

La titular del vacunatorio del Hospital Central de El Bolsón, Romina Sheffield, brindó precisiones sobre los requisitos de vacunación para el ingreso al sistema educativo y el inicio del cronograma de vacunación antigripal, en el marco de un trabajo articulado con el área de Educación de la provincia.

Según explicó la responsable del vacunatorio, este año se está solicitando el certificado de vacunas completo para niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 17 años, abarcando jardines maternales, nivel inicial, primaria y secundaria. El certificado puede retirarse tanto en el vacunatorio del hospital como en los centros de salud barriales, presentando la libreta sanitaria o, en caso de no contar con ella, el DNI. Sheffield aclaró que si las vacunas fueron aplicadas en la localidad, el sistema permite acceder al registro, mientras que quienes provienen de otras provincias deberán presentar la libreta para su verificación.

En ese contexto, la funcionaria remarcó la preocupación por la circulación de sarampión en otras zonas del país y advirtió que en la localidad aún hay niños que no completaron el esquema correspondiente a los 5 y 6 años. También alertó sobre la presencia de tos convulsa, señalando que un caso positivo en una escuela puede derivar en el aislamiento de un grado completo o incluso de toda la institución.

Sheffield se refirió además a las acciones de prevención realizadas durante la Fiesta Nacional del Lúpulo, donde funcionó un puesto sanitario informativo por el que circularon más de 100 mil personas. Allí no se aplicaron vacunas, pero se brindó asesoramiento sobre los esquemas correspondientes para niños, adolescentes y adultos.









En relación con la vacunación antigripal, confirmó que el hospital se encuentra a la espera de nuevas dosis y que, como ocurre cada año, el cronograma comenzará con el personal de salud y los mayores de 65 años, priorizando hogares de adultos mayores, personas con internación domiciliaria, embarazadas y puérperas. A medida que se reciban más partidas, la campaña se ampliará a otros grupos etarios, incluyendo dosis pediátricas para niños con factores de riesgo como asma, enfermedades respiratorias o cardíacas y obesidad.

Finalmente, recordó los horarios de atención para vacunación y retiro de constancias: los centros de salud urbanos y rurales atienden de 8 a 14 horas, mientras que el vacunatorio central del hospital funciona de lunes a viernes de 9 a 14, y los lunes, miércoles y viernes también de 16 a 19.30 horas. La recomendación es acercarse con tiempo para completar los esquemas antes del inicio del ciclo lectivo.