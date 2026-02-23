Familias de la ESRN Nº 10 decidieron no iniciar el ciclo lectivo por problemas edilicios

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Rionegrina Nº 10 de El Bolsón resolvió no iniciar el ciclo lectivo hasta tanto el Ministerio de Educación de Río Negro garantice una serie de condiciones básicas para el funcionamiento del establecimiento.

La determinación fue tomada luego de una reunión mantenida con los directivos de la institución, en la que las familias tomaron conocimiento del estado actual del edificio y de la intención del Consejo Escolar de comenzar las clases únicamente con los estudiantes de primer año, de manera rotativa por división y con una jornada reducida a dos horas.

Según se informó en el texto al que accedió Noticias del Bolsón, la comunidad educativa elevó una nota formal al responsable de la Unidad de Gestión y Recursos Humanos del Ministerio de Educación, en la que se detallan los motivos por los cuales consideran inviable el inicio del ciclo lectivo en las condiciones actuales.

En el escrito, las familias expresan textualmente:

“Las familias reunidas en la institución, luego de tomar conocimiento de las condiciones edilicias, y ante la intención del consejo escolar de iniciar el ciclo lectivo con los estudiantes de primer año, de manera rotativa por división y con una jornada limitada a tan sólo dos horas, definimos el no inicio de las clases hasta tanto no estén terminadas las obras actualmente en marcha”.

Además, remarcan que la decisión se sostiene “bajo la condición de que se garanticen las condiciones básicas para el normal funcionamiento de la institución y así mismo, exigimos que se nos dé una fecha de finalización de obra”.

Entre los puntos señalados, detallan que los baños no se encuentran finalizados, aclarando que “los únicos baños habilitados son los destinados a docentes, los cuales no se pueden compartir por resolución ministerial”. También advierten que los espacios comunes se encuentran llenos de materiales de construcción, lo que convierte al entorno en un lugar “no seguro ni apto para actividades educativas”.

Otro de los reclamos centrales tiene que ver con el transporte escolar, ya que indican que “los estudiantes de primer año no han podido completar el trámite de seguro de transporte, lo que compromete su seguridad”.

Finalmente, la nota subraya que los alumnos de primer año tenían previstas actividades de adaptación y reconocimiento de la institución, pero que, debido a las situaciones descriptas, “las condiciones pedagógicas NO SON VIABLES, lo que implica VULNERACIÓN DE DERECHOS de nuestros hijos”.

Por el momento, las familias aguardan una respuesta concreta del Ministerio de Educación que incluya garantías edilicias y una fecha cierta de finalización de las obras, como condición indispensable para el inicio del ciclo lectivo en la ESRN Nº 10 de El Bolsón.