Fiesta del Lúpulo: más de 130 efectivos y cámaras reforzarán la seguridad

Del operativo forman parte la Jefatura de Zona II, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Zona II y de la Unidad Regional III, la Policía de Montaña, la Comisaría 12° junto a sus destacamentos, la Subcomisaría 73°, la Comisaría de la Familia, el Cuerpo de Seguridad Vial, la División Toxicomanía El Bolsón y la División Judicial e Investigaciones, además del apoyo del COER y la Brigada de Investigaciones local.













En materia logística, se asignaron camionetas y motocicletas para patrullajes dinámicos, así como un cuatriciclo de la Policía de Montaña destinado a sectores de difícil acceso. El operativo se complementa con el monitoreo a través de cinco cámaras de seguridad —cuatro domos de RN Emergencias 911 y uno municipal— y un refuerzo en los sistemas de comunicación para garantizar una coordinación ágil entre las distintas unidades.













El plan incluye controles vehiculares, puestos fijos y recorridas preventivas, junto con acciones específicas en seguridad vial, buscando que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de la celebración con tranquilidad.





Este despliegue forma parte de una política pública sostenida en materia de seguridad impulsada por el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de Río Negro, orientada a fortalecer la prevención y el acompañamiento en eventos de gran convocatoria en toda la provincia.

Con la participación de 134 efectivos y el acompañamiento operativo de RN Emergencias 911, la Policía de Río Negro implementó un dispositivo especial de seguridad para la Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón. El esquema prevé un despliegue integral de personal y recursos, con cobertura en el predio, en los accesos a la ciudad y en distintos puntos estratégicos definidos para fortalecer la prevención y la respuesta ante cualquier eventualidad.