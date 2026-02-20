Hallaron a Salvador en buen estado tras días de intensa búsqueda en la zona de Traful

La búsqueda se había activado luego de que su vehículo fuera encontrado en inmediaciones del puente Limay, con las llaves colocadas, la documentación y el teléfono celular en su interior, lo que generó fuerte preocupación en su entorno.





El operativo fue coordinado por el comisario Guillermo Alfaro, de Villa La Angostura, y contó con rastrillajes en distintos sectores, especialmente en áreas cercanas a Villa Traful y Villa Llanquín, donde se había reportado que podría haber sido visto en las horas previas al hallazgo.





Según había informado su familia, Salvador —de 32 años— padece esquizofrenia y, cuando no toma la medicación, suele mostrarse retraído y tiende a esconderse, lo que complejizaba la búsqueda. Además, presentaba una herida en la planta del pie izquierdo, situación que podía dificultar su desplazamiento.





El caso había generado gran preocupación tanto en su entorno como en la comunidad regional. Con su aparición, llegó el alivio para familiares y amigos, que aguardaban novedades en medio de un operativo que mantuvo en alerta a distintas dependencias de la zona.





Las autoridades no brindaron aún mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado, aunque se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial. (ANB)

