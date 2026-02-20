Hoy se abona la primera cuota de $125.000 a estatales



El Gobierno de Río Negro comienza a pagar hoy la primera cuota de $125.000 correspondiente a la compensación extraordinaria acordada en la Mesa de la Función Pública, como parte de la recomposición salarial por el último tramo del 2025. En marzo, se abonará la segunda cuota. El Gobierno de Río Negro comienza a pagar hoy la primera cuota de $125.000 correspondiente a la compensación extraordinaria acordada en la Mesa de la Función Pública, como parte de la recomposición salarial por el último tramo del 2025. En marzo, se abonará la segunda cuota.





El pago alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley 1.844 y 1.904, y a los agentes policiales y penitenciarios. Tal cuál fuera anunciado, no incluye al sector docente, debido -indicó el Gobierno- al rechazo de la UnTER a la propuesta salarial.





La compensación 2025 es de un total de $250.000, dividida en 2 partes iguales. El monto forma parte de un esquema salarial ofertado por la administración provincial -que contó solo con la aceptación de ATE-, y se suma al aumento del 5,29% liquidado con los sueldos de febrero, en el marco del mecanismo de actualización automática atado a la inflación.





Próximos pagos





En marzo se abonará la segunda cuota de la compensación extraordinaria ($125.000) y la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará $80.000 por hijo y $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.





En abril se aplicará una nueva actualización salarial automática en función de la inflación registrada en febrero y marzo, y se pagará la primera cuota del concepto Indumentaria ($125.000).





En mayo se completará el pago de Indumentaria con la segunda cuota ($125.000).