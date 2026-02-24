Incendios en el noroeste de Chubut: brigadistas mantienen el control y esperan la llegada de lluvias



El jefe de la Brigada de Incendios de Golondrinas, Luis Fernández, brindó un panorama actualizado sobre el estado de los incendios que afectan al noroeste chubutense y explicó por qué, a pesar de que algunos focos están controlados, continúan observándose columnas de humo en la región.





Fernández señaló que durante el fin de semana se registraron varias columnas visibles, tanto en el incendio de la zona de la cantera y Puerto Patriada que se encuentra controlado como en el foco que se desarrolla desde la portada norte del Parque Nacional Los Alerces, el cual permanece activo. En ese sentido, aclaró que el humo observado siempre se mantuvo dentro del perímetro afectado, algo habitual en incendios de gran magnitud. “Cuando uno escucha que un incendio está controlado, piensa que está apagado, pero puede seguir teniendo actividad”, explicó.

El jefe de brigada remarcó que se trata de incendios de dimensiones muy importantes: el de Patriada, y en Los Alerces, en su porción correspondiente a Chubut, ronda las 18.000 hectáreas. Estas características, sumadas a la diversidad de combustibles y a la compleja topografía, hacen que persistan focos activos hasta que el incendio pueda darse por extinguido.





Respecto a los vuelos de aviones hidrantes observados durante la mañana del lunes, Fernández indicó que fueron derivados a la zona de Puesto Cipreses, en la portada sur del parque, donde se registró una reactivación del fuego. Allí se concentraron los esfuerzos aéreos para contener el avance del incendio.

Consultado sobre qué condiciones permitirían que deje de verse humo, el brigadista fue claro: la lluvia es un factor clave. Explicó que existen sectores de muy difícil acceso donde no se puede llegar con agua por tierra debido a los caminos y la topografía, por lo que las precipitaciones resultan fundamentales para lograr la extinción total. Si bien hay un pronóstico de lluvias a partir del jueves, advirtió que el seguimiento se realiza día a día y que la certeza real se maneja a 24 o 48 horas.





En cuanto al operativo, Fernández detalló que actualmente trabajan alrededor de 60 personas entre personal de la provincia y brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, incluyendo equipos de brigadas del sur. Finalmente, sostuvo que el comportamiento del fuego sigue siendo monitoreado de manera permanente y que, debido a las condiciones secas y la escasa humedad, aún no es posible establecer una fecha concreta para dar por extinguidos los incendios. “Esto se evalúa a 24, 48 o 72 horas. Es así”, concluyó.