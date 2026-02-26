La Policía recuperó pertenencias sustraídas a una turista y demoró a cuatro menores

La Policía de Río Negro demoró a cuatro menores de edad que tenían en su poder una mochila sustraída a una turista, en un hecho ocurrido este miércoles por la tarde en inmediaciones de la Cascada Escondida, en El Bolsón.

Tras tomar conocimiento del hurto, personal de la Comisaría 12 y de la Brigada Motorizada de Apoyo realizaron recorridas preventivas en la zona. Con las características aportadas por la damnificada, los efectivos lograron identificar a cuatro adolescentes que tenían en su poder las pertenencias denunciadas como sustraídas.

El ilícito se produjo en un momento de descuido de la víctima, quien había dejado la mochila con documentación, prendas de vestir y otros objetos personales.

Los menores fueron puestos a disposición de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a la turista.

Fuente: Policía de Río Negro.