Nuevo acuerdo paritario para trabajadores municipales de El Bolsón

La Municipalidad de El Bolsón ratificó el acuerdo paritario 2026 con los gremios ATE y UPCN, que contempla un incremento salarial del 6% y mejoras en distintos ítems del salario municipal.

La Municipalidad de El Bolsón confirmó un nuevo acuerdo paritario con los gremios que representan a las y los trabajadores municipales, estableciendo un aumento del 6% sobre el salario bruto, en el marco de las negociaciones correspondientes al año 2026.

El entendimiento alcanzado incluye además una serie de mejoras concretas: el aumento del presentismo, que pasa de $35.000 a $50.000, el blanqueo de $50.000, que desde ahora se incorporan como sumas remunerativas, y la actualización de las asignaciones familiares, impactando de manera directa en los ingresos del personal.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que el acuerdo fue posible gracias al diálogo permanente y al respeto institucional entre las partes. En ese sentido, se remarcó el rol del intendente Bruno Pogliano, quien continúa impulsando una gestión basada en el consenso, el reconocimiento al trabajo municipal y la previsibilidad salarial, en un contexto económico complejo.

El nuevo acuerdo paritario refuerza la política salarial del municipio y busca garantizar mejores condiciones laborales para quienes sostienen el funcionamiento diario de los servicios públicos en la localidad.