Nuevo programa de apoyo para MiPyMEs rionegrinas



La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro anuncia el Programa de Apoyo a la Promoción Comercial para MIPYMES Rionegrinas, una herramienta estratégica destinada a fortalecer la inserción de empresas locales en mercados nacionales e internacionales.





Con modalidad de ventanilla permanente y gestión 100% virtual, el programa permite que las MiPyMEs de la provincia puedan postular proyectos vinculados a su participación en ferias, misiones comerciales y rondas de negocios, accediendo a un esquema de cofinanciamiento que reduce costos y facilita la apertura de nuevos mercados.





Esta iniciativa se inscribe en la visión de desarrollo productivo que impulsa el Gobernador Alberto Weretilneck, quien viene sosteniendo que el crecimiento de Río Negro se construye fortaleciendo al sector privado, promoviendo el agregado de valor y acompañando a quienes invierten y generan empleo en cada región.





En la misma línea, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, destacó que las PYMES son el motor de la economía provincial y que el desafío es acompañarlas para que amplíen sus destinos comerciales, diversifiquen sus mercados y consoliden la presencia de la producción rionegrina en el país y el mundo.





¿Qué financia?





Participación en ferias internacionales, misiones al exterior y rondas de negocios internacionales, incluyendo pasajes y alojamiento para 1 representante, contratación de stand y envío de muestras.





Participación en ferias nacionales o regionales y rondas de negocios en el país (cuando la Agencia no participe institucionalmente), incluyendo traslado, alojamiento, stand y flete de mercadería.





El beneficio cubre entre el 50% y hasta el 80% del proyecto aprobado, con un tope de $3.000.000, bajo la modalidad de reconocimiento de gastos y reintegro, una vez ejecutado y rendido correctamente.





¿Quiénes pueden acceder?





MIPYMES rionegrinas radicadas en la provincia, con productos propios, que estén en condiciones de cofinanciar su proyecto y cumplan con los requisitos administrativos establecidos.





Las empresas interesadas pueden gestionar su postulación de manera virtual completando el formulario digital disponible en: https://www.adern.gob.ar/tramite/programa-de-apoyo-a-la-promocion-comercial-para- mipymes-rionegrinas/





Río Negro cuenta con una matriz productiva diversa, con fuerte identidad territorial y calidad reconocida. Este programa busca que esa producción -desde el agro y la agroindustria hasta la industria, los servicios y la economía del conocimiento- llegue cada vez más lejos, consolidando nuevos canales de comercialización y oportunidades de crecimiento.