Preocupación por ingreso de mascotas y ataque a guardaparque

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa con preocupación la reiterada presencia de mascotas dentro del área protegida. Este fin de semana, en Pichi Traful, un guardaparque fue mordido por dos perros sueltos mientras intervenía para resguardar a los visitantes, entre ellos numerosos niños. El trabajador recibió atención médica y se realizaron las actuaciones correspondientes.

En otros sectores también se registraron ingresos irregulares de mascotas, algunas persiguiendo fauna silvestre e incluso ingresando en madrigueras de huillín en Puerto Blest.

Recordamos que el ingreso de mascotas está prohibido porque altera el comportamiento de la fauna silvestre, puede transmitir enfermedades, provocar ataques o persecuciones a especies nativas y generar situaciones de riesgo para visitantes y trabajadores.

Cuidar el Parque es una responsabilidad compartida. Se labraron infracciones y se reforzarán los controles para prevenir nuevos incidentes.