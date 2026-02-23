Preocupación por ingreso de mascotas y ataque a guardaparque

En otros sectores también se registraron ingresos irregulares de mascotas, algunas persiguiendo fauna silvestre e incluso ingresando en madrigueras de huillín en Puerto Blest.
Recordamos que el ingreso de mascotas está prohibido porque altera el comportamiento de la fauna silvestre, puede transmitir enfermedades, provocar ataques o persecuciones a especies nativas y generar situaciones de riesgo para visitantes y trabajadores.
Cuidar el Parque es una responsabilidad compartida. Se labraron infracciones y se reforzarán los controles para prevenir nuevos incidentes.
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji