Rescataron a una mujer que permaneció varada dos días en el refugio Laguna Negra

El operativo comenzó cerca de las 9 de la mañana, cuando personal de la Unidad de Montaña de Gendarmería Nacional y equipos del ICE de Parques Nacionales partieron desde Colonia Suiza hacia el refugio donde se encontraba la accidentada. El trabajo en terreno se extendió durante toda la jornada y concluyó cerca de las 18 horas, cuando la mujer fue evacuada en forma segura.





No fue el primer intento. El martes, las fuerzas ya habían intentado sacarla por el Brazo Tristeza, pero los fuertes vientos que azotaban la zona impidieron la salida de las embarcaciones de Parques Nacionales. Mientras tanto, otras personas que circulaban por el área colaboraron en trasladarla desde el arroyo La Chata hasta el refugio, donde aguardó resguardada hasta que las condiciones climáticas permitieron retomar el rescate.





Con el tiempo a favor este miércoles, los equipos lograron acceder al refugio, estabilizar a la paciente y descenderla del macizo tras varias horas de trabajo coordinado en una de las zonas más exigentes del Parque Nacional Nahuel Huapi.ANB

