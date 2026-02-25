Rescate exitoso en el cerro El Serrucho tras una noche de espera en la montaña



Un operativo de rescate en la zona del cerro El Serrucho se concretó con éxito durante las primeras horas de la mañana, luego de que una persona permaneciera desorientada y a la intemperie durante toda la noche. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Rescates en Montaña del cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón.

Hector Pinilla explicó que la comunicación inicial se recibió a última hora de la noche, a través del personal policial, alertando sobre la presencia de una persona desorientada al pie del cerro. “Fuimos a corroborar el lugar, pero se decidió no avanzar de noche porque el terreno es muy complejo, con piedras sueltas, y resultaba peligroso”, señaló.

Pinilla detalló que el cerro Serrucho se ubica detrás del vertedero municipal y que no se trata de un sector habitual para caminatas o senderismo. En ese contexto, el hombre rescatado intentaba llegar a una laguna ubicada en altura, pero no logró completar el recorrido debido a la dificultad del terreno.





Según indicó el brigadista, se trató de un vecino de Los Repollos, conocedor de la zona, que decidió no continuar el descenso al caer la noche ya que no contaba con linterna ni equipamiento adecuado. “No tenía lesiones, simplemente no se animó a bajar porque no se veía nada y es muy peligroso”, explicó.





Al momento de ser hallado, el hombre se encontraba en buen estado general, aunque con frío y hambre. “No tenía ningún elemento para pasar la noche, salió así nomás. Con unos palos armó un pequeño refugio y esperó hasta que llegáramos”, relató Pinilla.





Desde Bomberos Voluntarios reiteraron la importancia de planificar las salidas a la montaña, llevar el equipamiento adecuado y evitar transitar zonas complejas sin luz natural, especialmente en sectores que no están preparados para actividades recreativas.