Río Negro garantiza 50% de descuento en el boleto interurbano estudiantil

En el marco de la Ley Provincial N 3831, el beneficio alcanza a quienes viajan de manera cotidiana entre distintas ciudades rionegrinas a través de las empresas Koko, Pehuenche, Las Grutas, Vía Bariloche, Amancay SRL y Transporte El Juncal, facilitando el acceso a la educación superior y acompañando el esfuerzo de miles de familias.





Con el objetivo de agilizar y transparentar el proceso de acreditación, la Secretaría de Transporte junto a la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades habilitó un formulario de registro destinado a estudiantes universitarios y terciarios rionegrinos. A través de este sistema, se podrá certificar junto a las universidades e institutos de formación docente la condición de alumno regular, permitiendo acceder de manera directa al descuento correspondiente.





Las y los estudiantes interesados deben completar el siguiente formulario: https://bit.ly/4kN7cgW





Es fundamental consignar correctamente el número de teléfono y correo electrónico, ya que a través de esos medios se informará cuando la condición de regularidad haya sido certificada ante la empresa de transporte correspondiente.













Además, se recuerda la importancia de tramitar la Tarjeta Estudiantil, herramienta que permite un acceso más ágil, seguro y ordenado al beneficio.





Garantizar el acceso al transporte para quienes estudian es una decisión estratégica que fortalece la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial, promueve el arraigo y acompaña la formación de los futuros profesionales rionegrinos. Con políticas concretas y sostenidas, Río Negro continúa consolidando un modelo que prioriza la educación y el desarrollo de su gente.

