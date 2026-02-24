Teleférico y transporte eléctrico en Neuquén: dónde funcionarán y qué tramos unirán

Durante el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Mariano Gaido realizó varios anuncios de nuevas obras y servicios para Neuquén. Entre ellos están la llegada de los primeros buses eléctricos y la novedad de este año que será la licitación de una obra innovadora para Neuquén: un teleférico.





Con la mira puesta en continuar el desarrollo de la capital como punto turístico, el jefe comunal anunció el desembarco de los primeros buses eléctricos para la ciudad. Se trata de dos nuevas líneas que, si bien estarán dentro del servicio público de COLE, unirán sectores turísticos de la ciudad, por lo que serán una opción más para los que llegan de visita.

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad, Diego Cayol, comentó a LM Neuquén que este nuevo servicio de transporte va a favorecer a los turistas que llegan a la ciudad para poder visitar de manera más rápida los puntos centrales como son la Plaza de las Banderas, donde recientemente instalaron una nueva plaza con juegos para los más chicos, y el Paseo Costero con todos sus atractivos naturales y gastronómicos.





Estos buses van a ser con tarifa, ya que si bien conectan puntos turísticos, no son solo eso sino que son nuevos recorridos que se suman al servicio de transporte público.

Además, el funcionario adelantó que están en tratativas para que llegue a la ciudad una nueva unidad de Bus Turístico, cero kilómetro, para continuar con los recorridos habituales para los visitantes pero con mejores condiciones.





También se sumarán minibus para poder incrementar los recorridos turísticos dentro de la ciudad a los que se suman habitualmente turistas, pero también muchos vecinos que aprovechan la oferta gratuita para recorrer Neuquén.





Teleférico en Neuquén

Fue el intendente Mariano Gaido quien descubrió la sorpresa de que la capital tendrá su primer teleférico. “Vamos a desarrollar en este proyecto ejecutivo, una telecabina, como en el caso de los cerros más importantes, como el Cerro Chapelco. Va a tener una telecabina en la Confluencia de los ríos para que llegues y puedas disfrutar de manera aérea nuestra belleza", anunció el 15 de febrero pasado.

Esta obra se planifica en la Península de Hiroki y conectará de manera aérea con la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Como contó Gaido, se trata de un teleférico que permitirá observar los ríos desde el aire, y todo el hábitat natural que los rodea.





Según comentó Cayol, el teleférico recorrerá unos 1200 metros, lo que le dará una nueva impronta y valor turístico a la ciudad.





La innovadora obra está planificada para licitarla durante el 2026 y será una nueva atracción turística y una manera también de resguardar toda el área natural que ofrece la península de Hiroki, con intervención de servicios y resguardos para todo el sector.

Se trata de obras y servicios que anunció el intendente Mariano Gaido durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.Los buses eléctricos unirán la Plaza de las Banderas con el Paseo Costero y el Aeropuerto Presidente Perón con el centro capitalino, por lo que serán una oportunidad para los turistas que llegan a la ciudad.