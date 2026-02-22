Traslado del CAPS Costa de Río Azul

Imagen de archivo





El Departamento de Actividades Programadas para el Área (D.A.P.A.) del Hospital de Área El Bolsón informa a los vecinos de Costa de Río Azul que mañana, lunes 23 de febrero, no habrá atención en el Centro de Salud.

Durante dicha jornada, el personal realizará el traslado al nuevo edificio provisorio, ubicado en la intersección de la bajada a la Escuela N° 103 (predio donde funcionaba el centro anterior). Esta obra fue posible gracias a la gestión conjunta entre el Municipio Local y el Ministerio de Salud de Río Negro.

Información importante:

Inicio de atención: Martes 24 de febrero en el nuevo edificio.

Cierre de sede temporal: Ya no se brindará atención en el CEA 23.

Aprovechamos este medio para expresar nuestro más sincero agradecimiento a la conducción y a toda la comunidad educativa del CEA N° 23, quienes gentilmente cedieron sus instalaciones durante estos meses para garantizar la continuidad del servicio de salud.