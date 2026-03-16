Ampliación alerta naranja por lluvia y cierre de sendas en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha ampliado a naranja el alerta meteorológico por lluvias para la tarde de hoy lunes 16 de marzo.





Según el pronóstico, durante esta jornada el área será afectada por fuertes precipitaciones que prevé acumulados de entre 30 y 50 milímetros. También se prevé un incremento del viento con fuertes ráfagas.





Por tal motivo, y de manera preventiva para resguardar la seguridad de visitantes y residentes, se dispone el cierre de las siguientes áreas del Parque Nacional Nahuel Huapi:





●Cierre de todas las sendas en zona Sur y Noroeste.





●Cierre de las siguientes sendas en Zona Centro: Cascada Los Duendes, Miradores, Frey, Muñoz, Jakob, Laguna Negra y Challhuaco.

Se solicita permanecer atentos a nuevos cierres preventivos en otras áreas. En el Registro de Trekking se encuentra la información de las sendas cerradas o abiertas.





Se recuerda que todas las áreas se habilitan automáticamente una vez finalizadas las alertas meteorológicas y cuando las condiciones de seguridad lo permitan.





Desde la Intendencia se recuerda que queda bajo absoluta responsabilidad de visitantes, residentes y prestadores de servicios tener en cuenta estas condiciones meteorológicas antes de planificar cualquier salida o actividad dentro del Parque Nacional.

Foto ilustrativa