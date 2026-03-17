Bomberos Voluntarios de El Hoyo preparan el Curso de Aspirantes 2026

Desde la institución informaron que actualmente se encuentran en etapa de planificación, por lo que en los próximos días se darán a conocer las fechas, requisitos y modalidad de inscripción para quienes estén interesados en sumarse.
Asimismo, destacaron que formar parte del cuerpo de bomberos implica asumir un fuerte compromiso, responsabilidad y la capacidad de trabajar en equipo al servicio de la comunidad.
En este sentido, convocaron a los vecinos y vecinas interesados a mantenerse atentos a las redes oficiales del cuartel, donde se publicará toda la información necesaria para participar del proceso de ingreso.
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