Comenzó la obra de gas en el callejón Trafian

Luego de varios años de espera, iniciaron los trabajos de 1250 metros de caño de gas para los vecinos de Trafian.





La obra consiste en zanjeo, instalación de caños pead de 90, relleno y conexión de servicios domiciliarios de frentistas. Luego se harán las pruebas de hermeticidad y vinculación a la red de existente, probado por la empresa Camuzzi.





Los avances abarcan hasta el momento 400 mts, cruce del callejón y retiro de un tanque australiano para una correcta instalación de los caños y menor peligrosidad.





Se estima que estén finalizados en 50 días aproximadamente. Los trabajos se realizan con fondos provinciales en una inversión de casi 72 millones de pesos.