Compromiso ambiental

El Municipio de El Bolsón continúa consolidando su política ambiental a través de distintas acciones que fortalecen la gestión integral de residuos en la localidad.





En este marco, se concretó la venta de 20 toneladas de material reciclado, que serán trasladadas a la ciudad de Bahía Blanca para su tratamiento y posterior reutilización. Esta iniciativa, iniciada en la gestión del intendente Bruno Pogliano, impulsa el cuidado del ambiente y también de la economía circular, promoviendo la valorización de los residuos y reforzando la importancia de la separación en origen en la comunidad.





Asimismo, en el marco del trabajo articulado con municipios de la región, se recibieron 1000 kilogramos de material reciclable provenientes de la localidad de El Hoyo, fortaleciendo el trabajo conjunto y las políticas ambientales regionales.





Desde el Municipio se continúa trabajando de manera sostenida en acciones que promueven el cuidado del ambiente y el compromiso ciudadano.