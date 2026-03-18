El Bolsón lanza una nueva edición de la Liga Municipal en formato Grand Prix

El Municipio de El Bolsón, a través del área de Deportes, anunció la realización de una nueva edición de la Liga Municipal bajo el formato Grand Prix, destinada a categorías masculinas y femeninas.





La competencia se desarrollará en dos fechas: los días 28 y 29 de marzo para la categoría Mayores, y el 2 y 3 de abril para las categorías Sub 12, 14, 16 y 18.





El evento contará con premiación para el 1°, 2° y 3° puesto, además de sorteos y premios sorpresa para quienes participen de la jornada.





Desde el área de Deportes destacaron la importancia de seguir generando espacios de encuentro y competencia, promoviendo el deporte y la participación de la comunidad en sus distintas edades.





Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y las personas interesadas pueden comunicarse al 2944686673 para obtener más información.