Eimy sigue luchando: una pequeña de El Bolsón que emociona con su fuerza

La historia de la pequeña Eimy vuelve a abrazar el corazón de toda la comunidad de El Bolsón. Internada en Buenos Aires y atravesando un proceso de recuperación complejo, en las últimas horas su familia compartió un mensaje que trae alivio, esperanza y también invita a seguir acompañando.





Su mamá expresó con emoción que, tras un control médico, lograron retirarle la traqueotomía, un paso muy importante en su evolución. “Estamos felices”, resumió, en medio de un camino que no ha sido fácil pero que empieza a mostrar señales alentadoras.





A través de la comunicación difundida entre vecinos y personas que siguen de cerca su situación, se supo que Eimy pudo descansar, algo fundamental en este proceso. A pesar del dolor propio del postoperatorio y de los procedimientos médicos a los que debe someterse, la niña se encuentra estable.





Porque en cada mensaje, en cada gesto solidario, también se construye esperanza. Y Eimy, con su valentía, sigue demostrando que incluso en medio de la adversidad, la luz nunca deja de estar presente.