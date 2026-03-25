El Bolsón: Cambios en el Gabinete municipal

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, anunció cambios en el gabinete municipal y en el ámbito legislativo local, en el marco de un reordenamiento de la gestión. Además, el jefe comunal aclaró que se trata de decisiones personales de los funcionarios y descartó la existencia de conflictos internos.





En ese sentido, confirmó la salida del secretario de Producción, Federico Bauer, quien deja su cargo por motivos personales vinculados a su desarrollo profesional. Pogliano destacó su rol en el fortalecimiento del área y los avances logrados en la consolidación de la producción local, el acompañamiento a pequeños productores y la articulación con el turismo, asegurando que “el trabajo tendrá continuidad”.





Por otra parte, la concejal Laura Rojas presentó su renuncia a la banca para incorporarse al hospital local como trabajadora social. En su reemplazo asumirá Sofía Seroff, quien cuenta con más de una década de trayectoria en el área de Turismo y fue destacada por su rol en el posicionamiento del destino a nivel nacional.





De manera transitoria, la Secretaría de Producción quedará bajo la órbita de la Coordinación de Gobierno, a cargo de Nicolás Ditschensky, hasta la definición de un nuevo titular. En paralelo, el intendente adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas modificaciones en la estructura municipal, con el objetivo de “dar mayor agilidad, renovar áreas y fortalecer la gestión”.





Finalmente, Pogliano remarcó que los cambios fueron “conversados y planificados”, y que forman parte de una etapa de reorganización del gabinete para consolidar las políticas públicas impulsadas en El Bolsón.