El Hoyo: reunion de productores

Desde la municiapildad de El Hoyo invitan a los productores ovinos de la localidad para definir estrategias de comercialización para fortalecer la producción local.
Jueves 26 de marzo:
-Club San Martín 17:00 hs.
Viernes 27 de marzo:
-Rincón de Lobos (Sum) 9:00 hs.
-El Pedregoso (Sum) 11:30 hs.
-Currumahuida (Sum) 14:30 hs.
-El Desemboque (Sum) 17:00 hs.
Se realizará venta en conjunto de lana.
La actividad es gratuita sin cupo.
Para más información;
-2944 471819 (Producción provincial)
-2944 134575 (WhatsApp) de 7:30 a 13:30 hs.
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