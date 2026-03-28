El Mallín Ahogado se prepara para la segunda edición del Festival de la Trufa





La región vuelve a apostar por su identidad productiva y gastronómica con la realización del 2° Festival de Trufas del Mallín Ahogado, un evento que se consolida como único en el continente y que pone en valor uno de los productos más distintivos de El Bolsón.

La cita será el próximo 4 de abril en Mallín Ahogado, donde se desplegará una propuesta que combinará gastronomía, experiencias y promoción del desarrollo local. Desde la organización adelantaron que el festival permitirá conocer en profundidad el universo de la trufa, su producción y su creciente importancia en la zona.

La iniciativa busca seguir posicionando a El Bolsón como destino de turismo gastronómico, fortaleciendo el vínculo entre productores, prestadores turísticos y la comunidad. En este sentido, el evento se presenta como una oportunidad para visibilizar el trabajo local y generar nuevas experiencias para residentes y visitantes.

Desde la Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEB) destacaron la relevancia de este tipo de encuentros, que no solo impulsan la actividad económica, sino que también refuerzan la identidad regional a través de sus sabores y tradiciones.