El modelo Nueva Zelanda: la hoja de ruta que podría salvar a la manzana argentina

Este doble movimiento —menor volumen pero mayor valor— redefine las reglas del juego. El negocio ya no se trata solamente de producir más, sino de producir mejor y vender en los mercados adecuados. Y es precisamente en ese punto donde las diferencias entre países se vuelven determinantes.





Un mercado en transformación: menos volumen, más valor

El mercado global de la manzana atraviesa una etapa de transición. Si bien la demanda se mantiene relativamente firme, los volúmenes muestran señales de fatiga. Las razones son múltiples: cambios en los hábitos de consumo, competencia con otras frutas, mayores costos logísticos y una creciente exigencia de calidad por parte de los consumidores.





Sin embargo, el dato clave es que los precios promedio continúan en ascenso. En 2025, el valor medio de exportación superó por primera vez el dólar por kilo (1,01 USD/kg), consolidando una recuperación sostenida desde 2022, cuando se registró uno de los niveles más bajos de la última década. En apenas tres años, el precio promedio creció cerca de un 20%.

Mientras Nueva Zelanda exporta manzanas a 1,77 dólares por kilo, Argentina apenas alcanza los 0,81: las claves detrás de una brecha que no deja de crecer.Por décadas, la manzana fue uno de los símbolos más claros de la inserción internacional de la fruticultura argentina. Desde el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, miles de toneladas partían cada temporada hacia mercados de todo el mundo. Sin embargo, el escenario actual muestra una transformación profunda del negocio global y, sobre todo, una brecha cada vez más amplia entre modelos productivos: el de Argentina y el de Nueva Zelanda.Un reciente informe de la consultora iQonsulting permite dimensionar con claridad este fenómeno. El comercio mundial de manzanas frescas alcanzó en 2025 un récord de 7.945 millones de dólares, con un volumen cercano a las 7,8 millones de toneladas. No obstante, detrás de ese número histórico en valor se esconde una tendencia preocupante: las exportaciones globales cayeron un 2% respecto de 2024 y, si se toma una perspectiva más amplia, el volumen comercializado muestra una contracción cercana al 15% desde el pico de 2017, cuando se superaron los 9,3 millones de toneladas.