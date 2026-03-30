Fuerte reclamo de Weretilneck por el estado del puente en Río Colorado

El Gobernador Alberto Weretilneck reclamó la intervención inmediata de Vialidad Nacional para reparar el puente sobre la Ruta Nacional 22 en Río Colorado, ante el grave deterioro que presenta y el riesgo que implica para quienes lo utilizan todos los días. “Estamos cuidando la vida de miles de rionegrinos”, advirtió.

“El puente que tengo atrás mío está en una situación deplorable”, remarcó el mandatario, quien visitó la localidad en el marco del 125° aniversario y aprovechó la presencia en el lugar para visibilizar el problema y reforzar el reclamo a través de sus redes sociales, poniéndole voz a una preocupación que ya comparten vecinos, productores, trabajadores y transportistas.

“Le pedimos al presidente de Vialidad Nacional que arbitre las medidas y resuelva los problemas estructurales y de mantenimiento que tiene este puente”, expresó. Esta semana, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Vialidad Rionegrina ya habían elevado un pedido formal a Nación para que informe de manera urgente el estado estructural del puente y las acciones previstas, en respuesta a la creciente preocupación de la comunidad.





Las imágenes que se conocieron muestran con claridad fisuras, deformaciones y un deterioro avanzado de la estructura. Se trata de un punto clave para la conexión regional y el desarrollo productivo, por donde circula a diario un intenso tránsito pesado vinculado a Vaca Muerta, en un escenario donde la ausencia de controles de peso por parte de Nación acelera el desgaste de la infraestructura.

Desde la Provincia se advirtió además que el incremento sostenido del tránsito pesado en los últimos años, especialmente por el transporte de insumos hacia el desarrollo energético, impactó directamente sobre la estructura del puente. A esto se suma el deterioro visible en la calzada y en los componentes estructurales, lo que configura un escenario de riesgo concreto para quienes lo utilizan todos los días.