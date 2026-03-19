Incendios en Río Negro: destacan inversión, tecnología y ataque temprano como claves de la temporada

Tras el cierre del período de mayor riesgo, el ministro Carlos Banacloy realizó un balance positivo y remarcó el rol del SPLIF, la planificación estratégica y una inversión histórica para fortalecer la prevención y respuesta.

Con el cierre de la temporada de incendios en Río Negro, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, presentó un balance en el que destacó la inversión, la incorporación de tecnología y la eficacia del primer ataque como factores determinantes para los resultados obtenidos.

El análisis se dio en el marco de un encuentro realizado en San Carlos de Bariloche, donde el gobernador Alberto Weretilneck anunció la finalización del Estado de Emergencia Ígnea. Allí, Banacloy subrayó que el trabajo sostenido en el tiempo permitió mejorar la capacidad de prevención y respuesta en todo el territorio provincial.

Según explicó el funcionario, uno de los puntos clave fue el fortalecimiento del sistema del SPLIF, junto con una mirada más estratégica en materia de prevención. En ese sentido, destacó que el rol de los combatientes y la rápida intervención en los primeros focos resultaron fundamentales para evitar la propagación del fuego.

“Pusimos una cabeza más estratégica en la prevención y eso hoy se refleja en los resultados”, afirmó Banacloy, al tiempo que remarcó que la capacidad de actuar en las primeras instancias permitió contener incendios de manera temprana y mejorar la eficiencia operativa.

La temporada estuvo atravesada por condiciones climáticas adversas, lo que obligó a anticipar decisiones y reforzar la planificación. En ese contexto, la provincia destinó más de 15.000 millones de pesos para fortalecer el sistema, en lo que fue definido como una inversión inédita.

Entre las principales mejoras, se incorporaron herramientas tecnológicas como centros de monitoreo, sistemas satelitales, cámaras y desarrollos específicos para la detección temprana. Uno de los avances más destacados fue la contratación de una constelación satelital, que permite un monitoreo continuo y mejora la capacidad de análisis de riesgo.

“Muchas de estas herramientas hoy parecen naturales, pero implicaron decisiones anticipadas y un trabajo muy fuerte de la provincia”, sostuvo el ministro.

Otro de los ejes del balance fue la incorporación de un medio aéreo pesado, pensado para intervenir en escenarios críticos y condiciones complejas donde otros recursos presentan limitaciones.

Además, se puso en valor el trabajo articulado con provincias vecinas y la Agencia Federal de Emergencias, lo que permitió optimizar recursos, compartir información y consolidar estrategias regionales frente a los incendios.

Desde el organismo recordaron que actualmente no están habilitadas las quemas en la provincia. El SPLIF informará oportunamente cuando las condiciones lo permitan, mientras se solicita a la comunidad mantener los recaudos necesarios y respetar las medidas de prevención vigentes.

Finalmente, Banacloy remarcó que los resultados no son circunstanciales, sino producto de un proceso de aprendizaje, inversión y planificación que deberá sostenerse en el tiempo, con el objetivo de afrontar escenarios cada vez más exigentes.