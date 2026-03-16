La Mesa de Prevención de Incendios de la Comarca Andina del Paralelo 42 avanza con su cronograma 2026

Con el fin de coordinar el calendario de trabajo para este 2026, se llevó a cabo el segundo encuentro del año en la central operativa de SPLIF El Bolsón.





En esta jornada, se debatió sobre el trabajo anual con las escuelas y la comunidad, pensando en conjunto sobre las estrategias y la agenda a construir de acuerdo a los tiempos de cada organización. Además se incorporaron nuevos actores estratégicos: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Formación Continua El Bolsón, buscando integrar la educación a los encuentros.





Desde hace más de dos años, este espacio mantiene reuniones mensuales con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y desarrollar estrategias preventivas destinadas a los vecinos de la comarca.





La reunión contó con la participación de referentes en la temática de incendios de El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón: SPLIF El Bolsón, Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Secretaría de Ambiente de Río Negro, Secretaría de Bosques de Esquel y Protección Civil de la Municipalidad de El Hoyo.