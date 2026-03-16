El 18 de marzo se celebra en Argentina el Día del Trabajador y la Trabajadora de las Telecomunicaciones

La fecha conmemora la nacionalización del servicio telefónico en 1948, un hecho que marcó un hito en la expansión de la conectividad en el país y reconoció la lucha y el rol fundamental de quienes trabajan en el sector.





Desde entonces, esta jornada es feriado para el personal de telecomunicaciones. Las cooperativas telefónicas, como Coopetel, también nacieron con el objetivo de acercar la comunicación a regiones que no estaban alcanzadas por los servicios estatales ni por los privados, ampliando el acceso a las telecomunicaciones y fortaleciendo el desarrollo de las comunidades.





Por este motivo, el miércoles 18 de marzo las oficinas centrales de Coopetel, ubicadas en Juez Fernández 429, permanecerán cerradas.





La Planta de Gas de Coopetel Energía atenderá con normalidad.





Además, el noticiero local Señal de Mediodía se emitirá en su horario habitual, de 11 a 13 hs. Y repetirá a las 20 hs. Por YouTube, por el canal 4 y por la señal 79 de Sensa.