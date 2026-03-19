PRO busca consolidar su rol nacional y respaldo al rumbo económico

Juan Martin se alineó con la conducción nacional y llamó a “blindar el cambio”

El PRO intentó mostrar volumen político y capacidad de reorganización con un masivo acto realizado en la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Mauricio Macri, donde participaron unos 3.000 dirigentes de todo el país. Desde la Patagonia, una de las presencias destacadas fue la del legislador rionegrino Juan Martin, quien se alineó con la conducción nacional y dejó definiciones claras sobre el posicionamiento del espacio.

Un mensaje de respaldo al gobierno y al rumbo económico

Durante el encuentro, que también contó con exposiciones de los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, el PRO buscó debatir su futuro político en un contexto de reconfiguración del escenario nacional.

En ese marco, Martin replicó el discurso de la conducción al afirmar que el partido debe ser una “garantía para que el populismo no vuelva a gobernar la Argentina”. Pero fue más allá al definir el rol actual del espacio frente al gobierno de Javier Milei:

“Estamos para acompañar y blindar el cambio”, sostuvo.

El dirigente rionegrino respaldó la “inmensa mayoría” de las medidas económicas impulsadas por la administración nacional, al considerar que muchas de ellas forman parte de iniciativas que el macrismo intentó implementar durante su gestión.

Matices sobre el impacto social

A pesar del respaldo, Martin introdujo algunos matices en relación al impacto del ajuste. Señaló que el equilibrio fiscal debe ser solo “la base” y advirtió que el esfuerzo de la sociedad debe traducirse en mejoras concretas en la vida cotidiana.

En esa línea, también marcó distancia de una visión estrictamente recortista del Estado. Según expresó, la reducción del gasto público no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para garantizar mejores servicios: rutas, hospitales y escuelas, especialmente en las provincias del interior donde la obra pública se encuentra paralizada.

Entre la afinidad y la diferenciación

El acto dejó en evidencia el desafío estratégico que enfrenta el PRO a nivel nacional: acompañar el rumbo del gobierno libertario sin perder identidad propia. La construcción de una “derecha alternativa” aparece como uno de los objetivos, combinando afinidad ideológica con la posibilidad de captar votantes desencantados.

Impacto en la Patagonia y el escenario rionegrino

Desde la mirada regional, el posicionamiento de dirigentes como Juan Martin anticipa un escenario de alineamiento con el gobierno nacional que podría tener consecuencias en el armado político de cara a 2027.

En Río Negro, la consolidación de esta relación entre el PRO y La Libertad Avanza abre interrogantes sobre futuras alianzas, liderazgos y estrategias electorales en una provincia donde el mapa político aún está en movimiento.