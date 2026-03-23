Quini 6: once ganadores se llevaron más de 34 millones de pesos

Enterate de todos los resultados, qué premios quedaron vacantes y cuáles fueron los montos, jugada por jugada.





Tradicional:





3 – 18 – 22 – 26 – 34 - 44





El pozo de $780.000.000 para 6 aciertos quedó vacante. También hubo 27 ganadores con 5 aciertos que se llevaron $1.587.310 y 1.765 se adjudicaron $7.284 con 4 aciertos.





Segunda Vuelta:





1 – 14 – 17 – 20 – 28 - 36





El pozo de $780.000.000 para 6 aciertos quedó vacante. Por su parte, con 5 aciertos, 63 personas se llevaron $680.275. Por último, con 4 aciertos, 2.276 participantes obtuvieron $5.649.

5 – 12 – 33 – 36 – 41 - 43





El pozo de $2.986.605.756 para 6 aciertos quedó vacante.





Siempre Sale:





12 – 24 – 25 – 28 – 40 - 44





Hubo 11 ganadores que, con 5 aciertos, ¡se llevaron $34.966.440!





Pozo Extra:





3 – 18 – 22 – 26 – 34 – 44 – 1 – 14 – 17 – 20 – 28 – 36 – 5 – 12 – 33 – 41 - 43





Hubo 2.101 ganadores, que obtuvieron $73.774 con 6 aciertos.





Las categorías que quedaron vacantes se acumulan para el sorteo del fin de semana, que tendrá un pozo estimado de $5.850 millones.

Cada miércoles y domingo, a las 21:15, se sortea el Quini 6 en la Argentina. La edición del 22 de marzo fue la número 3.358 y tuvo un pozo de $5.250 millones.