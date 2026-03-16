Rápido rescate en la montaña: bomberos hallaron a una pareja de turistas extraviada cerca del Hielo Azul



Un operativo de rescate en la montaña movilizó a la brigada especializada del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón durante la noche del sábado, luego de que una pareja de turistas se extraviara mientras descendía desde el sector del Hielo Azul. El jefe de la patrulla de montaña, Héctor Pinilla, confirmó que la rápida intervención permitió encontrarlos a tiempo, en medio de un marcado deterioro de las condiciones climáticas. Un operativo de rescate en la montaña movilizó a la brigada especializada del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón durante la noche del sábado, luego de que una pareja de turistas se extraviara mientras descendía desde el sector del Hielo Azul. El jefe de la patrulla de montaña, Héctor Pinilla, confirmó que la rápida intervención permitió encontrarlos a tiempo, en medio de un marcado deterioro de las condiciones climáticas.





El aviso llegó alrededor de las 21.30, cuando un familiar de los turistas se acercó al cuartel de bomberos para informar que la pareja se encontraba desorientada durante el descenso hacia El Bolsón. Según explicó Pinilla, los propios excursionistas lograron encontrar señal telefónica y enviaron la ubicación del lugar donde estaban, lo que facilitó considerablemente el trabajo de los rescatistas.

“El clima venía desmejorando durante todo el día, con mucha lluvia y nieve en la parte alta de la montaña, por lo que decidimos actuar rápido”, señaló el jefe de la brigada. Gracias a ese accionar inmediato, el equipo de rescate pudo dar con la pareja en poco tiempo.





De acuerdo con el relato, los turistas se desorientaron al no identificar correctamente las marcas del sendero y terminaron desviándose del camino principal. En medio de la confusión, también se asustaron al encontrarse con vacas en el sector, lo que provocó que se apartaran aún más de la senda señalizada.





Sin advertirlo, continuaron su descenso por un sendero utilizado habitualmente por arrieros para el traslado de animales, lo que finalmente los dejó completamente desubicados en la montaña.





El operativo resultó exitoso y permitió asistir a los excursionistas antes de que la situación se agravara, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas empeoraron rápidamente durante la noche, con nieve en la alta montaña, un escenario que podría haber derivado en una situación mucho más peligrosa.