Buscan una moto robada en Barrio Obrero y analizan cámaras de seguridad



La subcomisario Gabriela Campillay brindó detalles sobre la investigación por el robo de una motocicleta ocurrido recientemente en el Barrio Obrero, hecho que actualmente es investigado por personal policial. Según explicó, la propietaria del rodado había dejado su vehículo estacionado frente a su domicilio por unos pocos minutos y, al regresar, constató que había sido sustraído. La subcomisario Gabriela Campillay brindó detalles sobre la investigación por el robo de una motocicleta ocurrido recientemente en el Barrio Obrero, hecho que actualmente es investigado por personal policial. Según explicó, la propietaria del rodado había dejado su vehículo estacionado frente a su domicilio por unos pocos minutos y, al regresar, constató que había sido sustraído.





Tras radicar la denuncia, la damnificada aportó fotografías de la motocicleta, material que fue rápidamente distribuido entre todo el personal policial que se encuentra realizando tareas de prevención en la vía pública, patrullajes peatonales y en los distintos destacamentos de la localidad. El objetivo fue ampliar la búsqueda y facilitar la identificación del rodado en caso de que intentaran sacarlo de la zona.





Hasta el momento no se han registrado novedades sobre el paradero del vehículo. La División de Investigaciones continúa trabajando en el caso, al igual que en otras denuncias registradas durante los últimos días. Como parte de las tareas investigativas, se están revisando cámaras de seguridad de vecinos del sector y realizando un seguimiento detallado de posibles movimientos del rodado.





Campillay indicó que el Barrio Obrero es un sector relativamente pequeño y con accesos bien definidos, por lo que se busca determinar si la motocicleta fue retirada del lugar o si aún podría encontrarse dentro de la zona. En este marco, la revisión de las imágenes de seguridad resulta clave para avanzar en la investigación.





El vehículo sustraído es una motocicleta Honda XR de 250 cilindradas, de color negro con detalles en rosa fucsia, características que la hacen fácilmente identificable. Además, la propia propietaria difundió el hecho en redes sociales, donde la publicación se viralizó rápidamente, con la esperanza de obtener información que permita dar con el paradero del rodado.