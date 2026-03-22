RELATOS SILVESTRES Obra unipersonal de narración danzada.

A través de tres cuentos de distintas partes del mundo la obra celebra lo invisible y lo silvestre. El lenguaje teatral incorpora la gestualidad tradicional del Bharatanatyam (una danza clásica de India) en un juego expresivo donde se presentan la narradora y una multitud de personajes a la vez.
👨👩👦👦La obra se dirige hacia personas de cualquier edad que disfrutan escuchar cuentos. Vengan, a imaginar y viajar...
Actuación : Málavika Tara Móhanan
Dirección : Pablo Giordano
⏰ 20hs.
📍Espacio Ave Fénix, Valle Nuevo 56.
🎟️Entrada a la gorra. Sugerido $12mil.
☎️ NO TE OLVIDES DE reservar al 2944 603891.
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