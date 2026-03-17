Río Negro garantiza acompañamiento a productores tras el granizo

Técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo ya se encuentran haciendo los relevamientos para conocer con mayor precisión el alcance del impacto. Durante la jornada se irá recopilando información en territorio a partir del contacto con productores y de los informes técnicos que permitirán dimensionar los daños provocados por el temporal.





El Gobernador Alberto Weretilneck confirmó el apoyo de la Provincia a cada productor afectado. “Cuando una tormenta golpea al trabajo de nuestros productores, el Estado tiene que estar presente. Por eso activamos de inmediato los relevamientos para dimensionar los daños y acompañar al sector”, dijo.





Las primeras evaluaciones indican afectaciones en distintos sistemas productivos, entre ellos agricultura, horticultura, producciones bajo invernadero y fruticultura. Se reportan daños en cultivos agrícolas como maíz y cebolla, así como en producciones hortícolas y en invernaderos.





En el caso de la fruticultura, la cosecha venía muy avanzada, pero aún quedaban variedades de manzana en las chacras, por lo que el granizo también impactó sobre esa producción.





El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, también expresó el acompañamiento del Gobierno de Río Negro a quienes resultaron afectados: “Nos duele profundamente lo ocurrido. Sabemos que detrás de cada producción hay años de esfuerzo, inversión y trabajo que pueden perderse en pocos minutos por el impacto de una tormenta”.





En ese sentido, indicó que se seguirá de cerca la situación a medida que avancen los relevamientos en territorio.

El fuerte temporal registrado en las últimas horas provocó la caída de granizo en distintas zonas de Río Negro, generando daños en distintos esquemas productivos de la provincia. Ante esto, el Gobierno Provincial ya evalúa los daños y garantiza acompañamiento al sector.