Río Negro garantiza respuesta ágil en cirugías y urgencias

El acto fue encabezado por la Presidenta de IPROSS, Ivana Porro, el Secretario de Administración del Ministerio de Salud, Martín Kelly, la Gerenta de ART de Horizonte Seguros, Patricia Ostertag, y el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López.





Esta instancia busca asegurar el suministro para los próximos seis meses, cubriendo la demanda de los pacientes de los Hospitales Públicos, afiliados al IPROSS y beneficiarios de Horizonte Seguros.

La licitación contó con una amplia participación de proveedores del sector médico. Se presentaron ofertas parciales de las empresas C&C Medical’s, Quinor S.A., Tecnomédica SRL, Ortopedia y Cirugía Morrison SRL, Cardiolab S.A., Intrants Medical S.A., Temed S.R.L., Lasala Rubén Pedro, Prisal Group S.A., I&S Medical SRL, COA Medical Products S.A. y Droguería Atlántida Argentina S.A.





Asimismo, Colombo Servicios Médicos S.R.L. presentó la documentación correspondiente, aunque sin cotización física en formato papel al momento del acto.





El monto total estimado para los tres organismos licitantes, Ministerio de Salud, IPROSS y Horizonte Seguros, asciende a la suma de $ 22.428.216.293.

Toda la documentación y las propuestas económicas fueron derivadas a la Asesoría Legal del Ministerio de Salud. Esta comisión será la encargada de realizar el análisis técnico y legal para determinar la admisibilidad de las ofertas y proceder con la adjudicación definitiva.





“Este tipo de licitaciones conjuntas nos permite mejorar la gestión de los recursos públicos. Al unificar la demanda de distintos organismos de salud aumentamos el volumen de compra, logramos mejores precios y optimizamos el uso del presupuesto”, destacó Ivana Porro.





“Al mismo tiempo, nos ayuda a reducir los tiempos de espera para prótesis y materiales quirúrgicos, garantizando una respuesta más rápida y eficiente para nuestros afiliados”, finalizó.





Por su parte, Martín Kelly señaló que esta segunda licitación conjunta de los tres organismos se realiza en base al “éxito alcanzado en la primera licitación conjunta del año pasado, que permitió “reducir los costos, como la forma anticipa para resolver la demanda de los afiliados.





Explicó que en el caso del sistema público de Salud fueron 468 las órdenes de provisión, con este esfuerzo que realiza el Gobierno de Río Negro con una provisión abierta por seis meses y duplicando la cantidad de la licitación anterior”.

Por último, las autoridades de Horizonte Seguros expresaron su agradecimiento al Ministerio de Salud y al IPROSS por integrarlos en la Licitación Conjunta de Prótesis y Órtesis. La empresa destacó que, dada la naturaleza de sus prestaciones, especialmente en el servicio de ART, y los plazos normativos vigentes, sus procesos requieren de una celeridad especial. En este sentido, la participación en dicha compulsa no solo optimiza el aprovisionamiento, sino que garantiza economía, eficiencia y eficacia en las contrataciones. Con este proceso, la provincia reafirma su compromiso de reducir los tiempos de provisión de prótesis, optimizando la atención sanitaria y asegurando que cada rionegrino reciba una respuesta eficiente ante una urgencia quirúrgica.