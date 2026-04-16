Abrió el registro para alojamientos turísticos afectados por el incendio



El Gobierno del Chubut dispuso la eximición del pago de inscripción en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos a aquellos establecimientos afectados por los incendios del pasado 5 de enero. El Gobierno del Chubut dispuso la eximición del pago de inscripción en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos a aquellos establecimientos afectados por los incendios del pasado 5 de enero.





La medida tendrá una vigencia por un año y alcanza a establecimientos perjudicados por los incendios forestales que se registraron en la región cordillerana durante la última temporada.

Los establecimientos quedarán exceptuados del pago de preinscripción, inscripción, reinscripción, categorización, recategorización y placa normalizadora, conforme a la normativa vigente.





La medida promueve, además, la inscripción de todos aquellos alojamientos que deseen estar en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

Este registro se renueva cada cinco años y permite acceder a distintos beneficios, como líneas de crédito, capacitaciones y acciones de promoción turística. Además, los establecimientos inscriptos forman parte de la oferta oficial publicada en el sitio web: www.chubutpatagonia.gob.ar/alojamientos





La actividad turística en la región sufrió una fuerte caída de reservas durante la temporada estival. En este marco se busca acompañar y asistir al sector turístico, uno de los más afectados por los incendios forestales registrados en la cordillera chubutense durante el mes de enero, que derivaron en la declaración de la Emergencia Ígnea vigente hasta el 30 de abril de 2026.

La eximición alcanza a todos los alojamientos turísticos en las localidades del Corredor de los Andes: Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Esquel, Trevelin, Corcovado, Carrenleufú, y se suman Gualjaina y Paso del Sapo por su ubicación en la Ruta 12 que conecta con la Ruta 40.