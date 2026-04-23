Alerta amarillo por viento para la madrugada del viernes 24 de abril

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta amarillo por vientos principalmente para la madrugada del viernes 24 de abril.





Según el pronóstico, El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h, pudiendo ser superadas localmente.





Se solicita permanecer atentos a cierres preventivos en diversas áreas. Chequear en el Registro de Trekking donde se encuentra la información de las sendas cerradas o abiertas.





Queda bajo absoluta responsabilidad de visitantes, residentes y prestadores de servicios tener en cuenta estas condiciones meteorológicas antes de planificar cualquier salida o actividad dentro del Parque Nacional.





●Informarse en Vialidad Nacional el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas





●Informarse en el Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y estados de alerta, en https://www.smn.gob.ar/





●Informarse sobre los refugios abiertos o cerrados en https://www.clubandino.org





Más recomendaciones e información para esta época del año en el siguiente link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BC55ysxFVBpXGYoAxTUS49Z153oQ2MoMM5H4yko1darphVtNEVwsoaCsa8UYBYuAl&id=100064545198746





Los Parques Nacionales conservan ambientes silvestres en los que no es posible prever ni controlar todos los sucesos naturales. Por eso, cuando elijas explorar y disfrutar las maravillas naturales de nuestras áreas protegidas, tené en cuenta que existen riesgos asociados a incidentes con animales salvajes, eventos climáticos adversos, topografía del terreno y plantas tóxicas. Para evitarlos, leé atentamente nuestras recomendaciones.





Solicitamos la colaboración para mitigar amenazas y peligros característicos de zonas agrestes, así como para resguardar la integridad física de todas aquellas personas que visitan y/o desarrollan actividades laborales en Parques y Reservas. Para ello, la colaboración de los visitantes y el seguimiento de las recomendaciones es fundamental para la preservar la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza en estos ambientes.