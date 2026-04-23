Bariloche: sigue abierta la inscripción para solicitar recarga de garrafas

El registro mantiene una importante respuesta de la comunidad. A una semana de habilitada la inscripción, ya se habían anotado 850 personas, y según informó la responsable territorial del programa en Bariloche, Natalia Páez, actualmente la cifra asciende a 2.170 inscripciones.





La convocatoria está destinada a vecinas y vecinos de San Carlos de Bariloche que necesiten acompañamiento del Estado para acceder a una fuente de energía esencial durante los meses más fríos del año. La solicitud puede completarse de manera online y también cuenta con acompañamiento presencial para quienes necesiten ayuda con la carga de la documentación.





“Continuamos trabajando con las inscripciones de manera online y personalizada. También con atención al público en el caso de aquellas personas que requieran asistencia. Lo hacemos en nuestras oficinas del Centro Administrativo”, señaló Páez.





Plazo vigente y acompañamiento presencial

La Referente explicó además que el formulario estará disponible hasta el 30 de abril inclusive y que la atención presencial se mantiene.





“El formulario va a estar habilitado y nosotros vamos a estar atendiendo hasta el 30 de abril, inclusive”, remarcó.





En ese sentido, recordó que el trámite es sencillo, aunque recomendó prestar especial atención a la carga correcta de imágenes y certificados. También precisó que el certificado de domicilio solo debe adjuntarse cuando la dirección real no coincide con la que figura en el DNI.





Preparativos para la temporada invernal

De cara al invierno, la Provincia ya trabaja en paralelo sobre la organización de la logística de entrega. Según detalló Páez, el año pasado se trabajó en 99 barrios y 44 puntos de entrega entre Bariloche y Dina Huapi.





“Son nueve entregas durante la temporada invernal, que es a partir de junio hasta la última semana de septiembre”, explicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que el operativo puede ajustarse según las condiciones climáticas y las definiciones provinciales.





Una política sostenida para acompañar a las familias

Energía para tu Hogar da continuidad a una política pública sostenida por Río Negro para garantizar el acceso al gas envasado en hogares que no cuentan con redes domiciliarias. Durante 2025, el programa distribuyó 59.520 garrafas gratuitas en distintos puntos de la provincia, consolidando una respuesta concreta frente a la llegada del frío.





Quienes necesiten realizar consultas o requieran ayuda para inscribirse pueden comunicarse por WhatsApp a los números 294 4634059 y 299 6918932, o acercarse al Centro Administrativo Provincial de Onelli 1450, 1° piso, de lunes a viernes, de 9 a 14.

Hasta el 30 de abril continúa abierta la inscripción en Bariloche al programa Energía para tu Hogar, que permite gestionar recargas de garrafas. Esta iniciativa del Gobierno de Río Negro resulta fundamental para acompañar a los hogares sin acceso a la red de gas de cara a la llegada del invierno.