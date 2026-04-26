Alertan sobre la presencia de un hongo venenoso en la región y explican cómo reconocerlo

Con la llegada del otoño y las condiciones ideales de humedad, comenzó a crecer en distintos sectores de la Patagonia un hongo llamativo pero potencialmente peligroso: la Amanita muscaria, conocida popularmente como “matamoscas” o “falsa oronja”.

Se trata de una especie originaria del Hemisferio Norte que, en los últimos años, ha logrado expandirse y colonizar diversas zonas de la región, especialmente en áreas de bosques de pinos. Su presencia no solo despierta interés científico, sino también preocupación por los riesgos que implica para quienes no conocen sus características.

Este hongo, fácilmente reconocible por su aspecto similar al de las caricaturas, presenta un color intenso que va del rojo brillante al naranja, con puntos o escamas blancas sobre su superficie. Sin embargo, detrás de su apariencia atractiva se esconde un dato clave: es tóxico y psicoactivo, por lo que no debe ser consumido bajo ninguna circunstancia.

Para evitar accidentes, especialistas recomiendan prestar atención a sus principales características. El sombrero, también llamado píleo, es su rasgo más distintivo: cuando es joven tiene forma redondeada y, a medida que madura, se aplana. En su parte inferior posee láminas blancas, muy juntas entre sí, que no llegan a tocar el tallo.





El tallo, o estípite, es de color blanco, robusto y cilíndrico, y cuenta con un anillo amplio, de aspecto membranoso, ubicado en la parte superior. En la base, el hongo presenta una estructura bulbosa conocida como volva, que suele mostrar anillos concéntricos con una textura similar a flecos de algodón.

Desde distintos ámbitos recomiendan a la comunidad no recolectar ni consumir hongos silvestres sin el asesoramiento de expertos, ya que muchas especies pueden resultar peligrosas para la salud. La prevención y la información son claves para evitar intoxicaciones en una época del año donde este tipo de organismos comienza a hacerse visible en la región.