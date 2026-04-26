Transportaban un arma larga en un auto, intentaron huir y enfrentaron a la Policía en un control en Río Negro

Un tenso episodio se registró el viernes por la noche en la provincia de Río Negro, cuando dos personas fueron sorprendidas por personal de la Comisaría 42 mientras transportaban un arma de fuego larga en el interior de un vehículo particular e intentaron escapar de un control de rutina.

El operativo se desarrollaba sobre calle Cacique Chocorí, donde efectivos policiales llevaban adelante tareas de control vehicular y de identificación de personas. En ese contexto, el conductor de un Chevrolet Corsa, al advertir la presencia policial, realizó una maniobra brusca con la intención de evadir el procedimiento.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución que culminó a pocos metros del lugar, donde lograron interceptar el rodado. Una vez detenido, los efectivos obligaron a los dos ocupantes a descender del vehículo, momento en el que el conductor adoptó una actitud hostil.

Según se informó, el individuo reaccionó de manera violenta cuando el personal policial detectó la presencia de un arma larga que se encontraba sobre el asiento del acompañante, lo que elevó aún más la tensión del procedimiento.

Finalmente, ambos sujetos fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial, mientras que personal de Criminalística procedió al secuestro del arma para la realización de las pericias correspondientes.

El hecho quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del caso y la situación legal de los involucrados.